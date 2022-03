Jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka?

Świadomość dotycząca zanieczyszczeń powietrza nieustannie rośnie. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z ich obecności oraz stara się na bieżąco śledzić ich zmiany. Jednak wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak druzgocący wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka zanotowały liczne badania.

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem

Niewiele ludzi wie, jak dokładnie opisać wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Wystarczy jednak, że przytoczymy statystyki - w samej Polsce rocznie na choroby będące powikłaniem po oddychaniu zanieczyszczonym powietrzem, umiera około 40 tysięcy osób. Sam fakt, że płuca, aby dojść do poprzedniego stanu przed oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, potrzebują dwóch tygodni, daje znać, że ich działanie na organizm jest naprawdę znaczne. Jednak co tak naprawdę powoduje?

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka obejmuje szereg układów - w tym oddechowy, nerwowy czy krwionośny. Długotrwałe i permanentne wystawienie na zażywanie bardzo zanieczyszczonego powietrza może doprowadzić do kłopotów z oddychaniem, zapaleni oskrzeli czy płuc, problemu z absorpcją tlenu we krwi, obniżenia odporności całej organizmu na różnego rodzaju infekcje, uszkodzenie narządów wewnętrznych, ale także problemów z płodnością czy nawet nowotworów. Ten wachlarz chorób i schorzeń powinien zachęcić każdego z nas do zwracania większej uwagi na zadbanie o ten aspekt swojego życia.