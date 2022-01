Jakość powietrza - aplikacja Airly

Większość danych na temat tego, jaka jest jakość powietrza i jakie zanieczyszczenia się w nim znajdują, wydają Ci się zagmatwane i... niewiarygodne? Koniec z tym! Dzięki technologii stworzonej przez Airly możesz mieć pewność, że dbasz o siebie najlepiej, jak umiesz.



Zanieczyszczenia a Twoje zdrowie

Jako firma Airly staramy się także szerzyć świadomość na temat tego, jak jakość powietrza wpływa na zdrowie i samopoczucie każdego z nas. Edukujemy i pokazujemy, w jaki sposób przeciwdziałać złym skutkom wdychania zanieczyszczeń. Dzięki nam dowiesz się nie tylko, jaka jest jakość powietrza - aplikacja, API czy sensory Ci to umożliwią - ale także, jakie maseczki najlepiej uchronią Cię przed zanieczyszczeniami albo jak oczyścić powietrze w domu.

Sprawdź, jaka jest jakość powietrza - aplikacja

Sprawdzająca jakość powietrza aplikacja mobilna i webowa stworzona przez Airly to narzędzie, które zbiera najważniejsze dane dotyczące zanieczyszczeń w jednym miejscu w przejrzystej, przystępnej formie. Dzięki temu masz łatwy dostęp do wszystkich informacji, których potrzebujesz, żeby zaplanować swoje aktywności, dostosowując je do panujących na zewnątrz warunków.